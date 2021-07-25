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Эстонский медиа-магнат: Мы противились «Северному потоку — 2», а могли бы заработать

Эстонский медиа-магнат: Мы противились «Северному потоку — 2», а могли бы заработать

Влиятельный эстонский медиамагнат — член правления концерна Ekspress Grupp Ханс Х. Луйк написал в соцсети Facebook, что государства Прибалтики отчаянно сопротивлялись «Северному потоку — 2» и не получили в итоге от проекта ни цента, хотя могли.

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