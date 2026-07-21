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Регионы России

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Тысячи болельщиков встретили сборную Аргентины после финала ЧМ-2026

Тысячи болельщиков встретили сборную Аргентины после финала ЧМ-2026

Игроки проехали на открытом автобусе через Буэнос-Айрес к тренировочной базе, приветствуя собравшихся болельщиков, которые размахивали флагами, запускали фейерверки и скандировали песни в поддержку национальной команды.

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