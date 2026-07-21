Тысячи болельщиков встретили сборную Аргентины после финала ЧМ-2026

Игроки проехали на открытом автобусе через Буэнос-Айрес к тренировочной базе, приветствуя собравшихся болельщиков, которые размахивали флагами, запускали фейерверки и скандировали песни в поддержку национальной команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии