Ювелирный дом MIUZ Diamonds в качестве VIP-партнера примет участие в выставке VERSOUS

С 19 по 21 марта 2024 года ювелирный дом MIUZ Diamonds, лидер бриллиантового рынка и крупнейшая ювелирная сеть России в сегменте средний плюс и премиум*, примет участие в международном форуме и выставке бизнеса для предпринимателей VERSOUS в Экспоцентре в качестве VIP-партнера мероприятия.