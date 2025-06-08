Театр абсурда
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Театр абсурда

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Иностранный продавец высморкался в лицо 11-летней девочке, а Русская Община в масках мгновенно ворвалась в магазин, устроив жесткий разбор

Иностранный продавец высморкался в лицо 11-летней девочке, а Русская Община в масках мгновенно ворвалась в магазин, устроив жесткий разбор

Avia.pro - СМИ В одном из магазинов в Коммунарке произошла история, от которой у любого кровь закипит.

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