Как получить СНИЛС иностранному гражданину в России

Законодательство позволяет иностранным подданным вставать на пенсионный учет в регионе пребывания. Оформление может проводиться заявителем самостоятельно или через организацию, с которой действует трудовое соглашение.
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