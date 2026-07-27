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Как получить СНИЛС иностранному гражданину в России

Как получить СНИЛС иностранному гражданину в России

Законодательство позволяет иностранным подданным вставать на пенсионный учет в регионе пребывания. Оформление может проводиться заявителем самостоятельно или через организацию, с которой действует трудовое соглашение.

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