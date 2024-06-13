360.ru: сообщницу гендира ЧЭМК Ходоровского задержали

В Челябинске по подозрению в педофилии задержали гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, а затем и его сообщницу Дарью, которая могла предоставлять ему несовершеннолетних девочек.
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