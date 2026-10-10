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Царьград

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«Яндекс» обновил пользовательское соглашение с учётом форс-мажора

«Яндекс» обновил пользовательское соглашение с учётом форс-мажора

«Яндекс» обновил пользовательское соглашение, добавив раздел о форс-мажоре. В документе от 10 октября указаны обстоятельства, включая атаки БПЛА, которые освобождают компанию от ответственности.

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