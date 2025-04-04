Одно из жутких предсказаний прорицательницы Ванги на 2025 год сбылось

Предсказания Ванги и Нострадамуса о катастрофах 2025 года начинают сбываться, пишет Daily Mail. Землетрясения в Азии, конфликт в Европе и экономический кризис подтверждают пророчества легендарных ясновидящих.
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