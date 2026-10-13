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"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса"

"Это катастрофа". Зеленский и европейцы устроили провокацию против "Яндекса"

Удары по гражданской инфраструктуре технологической компании "Яндекс", включая несколько дата-центров, расположенных в различных городах России, сопровождались масштабной информационной провокацией с участием Владимира Зеленского и европейских политиков .

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