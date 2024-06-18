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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Маззулла стал самым молодым тренером с 1969 года, который сделал команду чемпионом НБА

35-летний Маззулла стал самым молодым главным тренером с 1969 года, которому удалось победить со своей командой в плей-офф лиги.

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