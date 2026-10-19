Заслуженный тренер РСФСР по велоспорту Владимир Силиванович скончался на 94-м году жизни. О кончине специалиста, воспитавшего двух олимпийских чемпионов и множество призеров всесоюзных и российских первенств, сообщила Федерация велосипедного спорта России.