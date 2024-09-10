Астраханский маршрут №86 стал кольцевым

Еще одно изменение в курировании общественного транспорта. На этот раз, по данным министерства транспорта региона, маршрут №86, который заработал в Астрахани в феврале этого года, будет кольцевым - «Аэропорт Астрахань - Славянский рынок - Аэропорт Астрахань».
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