БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сербия шаг за шагом превращается в Армению

Сербия шаг за шагом превращается в Армению

Оливер Галич.   В последнее время власти Сербии сделали ещё несколько шагов по превращению своей страны в американскую крипто-колонию.

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Комментарии
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andrey Semakin
Дипломаты сами разберутся,много чего пишут везде и все,без доказательств.
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2 час.
Игорь Максаков
Пора с братушками завязывать. Мой дед воевал в Ростовской области с фашистами во время ВОВ, так как раз с армией румын, а они православные, болгары, которые променяли на Биг Мак Шипку, тоже православные, сейчас тоже к санкциям против России присоединяются, короче все они Фомы, не помнящие родства. Хватит на них делать ставку. Я родился в Узбекистане и жил там 36 лет, замечательные люди, друзья отличные, красивые и добрые.  А они мусульмане. А весь мусульманский мир против нашего общего врага США. И татары наши родные тоже мусульмане, да и другие наши народы некоторые тоже мусульмане.
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1 час.
Сергей Сарматов
А не хрена жопу на двух стульях пристраивать...
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53 мин.

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