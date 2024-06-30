Сербия шаг за шагом превращается в Армению

Игорь Максаков

Пора с братушками завязывать. Мой дед воевал в Ростовской области с фашистами во время ВОВ, так как раз с армией румын, а они православные, болгары, которые променяли на Биг Мак Шипку, тоже православные, сейчас тоже к санкциям против России присоединяются, короче все они Фомы, не помнящие родства. Хватит на них делать ставку. Я родился в Узбекистане и жил там 36 лет, замечательные люди, друзья отличные, красивые и добрые. А они мусульмане. А весь мусульманский мир против нашего общего врага США. И татары наши родные тоже мусульмане, да и другие наши народы некоторые тоже мусульмане.