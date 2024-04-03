Эксперт рассказала, как правильно оформить профиль на сайте знакомств

Правильно оформленный профиль повышает шансы найти пару в дейтинг-приложении. О том, как заполнить анкету и какие фото выбрать, чтобы произвести благоприятное впечатление, «Известиям» 3 апреля рассказала PR-директор дейтинг-сервиса Mamba Наталья Красильникова.