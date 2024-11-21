Представлен внешний SSD SanDisk Extreme на 8 Тбайт за $800 и скоростной SanDisk Extreme PRO с USB4 П...

Представлен внешний SSD SanDisk Extreme на 8 Тбайт за $800 и скоростной SanDisk Extreme PRO с USB4Помимо серии NVMe-накопителей WD_Black SN7100 и внешнего SSD WD_Black C50 Storage Expansion Card для Xbox Series X/S, компания Western Digital представила сегодня под брендом SanDisk внешние твердотельные накопители SanDisk Extreme PRO с поддержкой USB4 и SanDisk Extreme Portable объёмом 8 Тбайт.