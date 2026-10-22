Аналитики Migration Policy Institute (MPI) подсчитали на основе данных Министерства внутренней безопасности США, что за полтора года второго срока Дональда Трампа было депортировано 980 000 иностранцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мелони отчитала З...
- Архитектор расшир...
- В Дагестане задер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым