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В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом

В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины порочным кругом, в котором коллективный Запад зарабатывает на продаже оружия, а солдаты и офицеры ВСУ расплачиваются за это своими жизнями.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Кто может быть в команде петуха ??? Такой же петух !!!
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