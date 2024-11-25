В Госдуме назвали заявление главы МИД Франции об Украине порочным кругом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии "красных линий" в поддержке Украины порочным кругом, в котором коллективный Запад зарабатывает на продаже оружия, а солдаты и офицеры ВСУ расплачиваются за это своими жизнями.