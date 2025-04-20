Форвард "Акрона" Пестряков критикует судейство в матче против "Спартака"

Нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков выразил недовольство судейством матча РПЛ против «Спартака». Встреча в Самаре закончилась победой москвичей со счётом 3:2, несмотря на первоначальное лидерство хозяев.
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