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Теплоэнергетики Петербурга перешли в режим повышенной готовности

Из-за непогоды в городе задействованы дополнительные бригады оперативно-ремонтного персонала. Накануне, 13 сентября, стало известно, что из-за неблагоприятных погодных условий в Петербурге теплоэнергетики перешли в режим повышенной готовности.

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