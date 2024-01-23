УВД_МОГИЛЕВ Задержано трио наркокурьеров Сотрудники наркоконтроля Могил...

Forwarded From МВД Беларуси#УВД_МОГИЛЕВЗадержано трио наркокурьеровСотрудники наркоконтроля Могилевщины в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали в Гомеле оптовых закладчиков мефедрона.
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