В МГТУ создали ударопрочное покрытие от обледенения турбореактивных моторов

Инженеры Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение" на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана создали ударопрочное и антиобледенительное покрытие для турбореактивных двигателей, эрозионная стойкость которого минимум вдвое выше, чем у зарубежных аналогов.