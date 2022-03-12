Интересный пост про Кока-Кола

Доброго утра всем, я уже 14 лет как работаю на заводе Кока Кола в славном городе Санкт-Петербург И недавняя информация про возможную приостановку производства меня напрягла, Мне 57 лет и че то не особо тянет искать работу, так как хрен найду.
Доброго утра всем, я уже 14 лет как работаю на заводе Кока Кола в славном городе Санкт-Петербург И недавняя информация про возможную приостановку производства меня напрягла, Мне 57 лет и че то не особо тянет искать работу, так как хрен найду.
Свежие комментарии