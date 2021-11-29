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Стал известен соперник Турарова на вечере бокса в Нур-Султане

Непобежденный казахстанский боксер Жанкош Тураров (24-0, 17 КО) встретится с 39-летним египтянином Абдумонем Саидом (22-1-1, 11 КО) по прозвищу «Храброе сердце».

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