📷 🎥 С середины декабря на трассе «Симферополь-Евпатория-Мирный» начнут работать 16 новых камер «В настоящий момент монтируются 16 комплексов: 8 в одну и 8 в другую стороны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷 🎥 С середины декабря на трассе «Симферополь-Евпатория-Мирный» начнут работать 16 новых камер «В настоящий момент монтируются 16 комплексов: 8 в одну и 8 в другую стороны.