Отрасль электромобилей добивает неожиданный союз крупных нефтяных и кукурузных компаний

Детище эпохи пандемии – повальное увлечение электромобилями, уходит в прошлое. Крах относительно нового сектора транспортной индустрии ускоряет неожиданный союз двух бывших конкурентов, компаний из нефтяной отрасли и продовольственных фирм, занимающихся кукурузой и биотопливом.
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