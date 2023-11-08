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Пушков: Брюсселю важно формально запустить процесс по вступлению Киева в ЕС

Евросоюзу важно хотя бы формально запустить процесс переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии для поддержки собственной репутации, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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