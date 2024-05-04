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Отец Мирославы Лебедевой: «Мы реально хотели бросить фигурное катание. Три дня жили в состоянии полной неопределенности»

Отец 10-летней Лебедевой в марте объявил, что дочь завершает карьеру, но через три дня она вернулась в спорт.

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