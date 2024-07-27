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IT-эксперт Сорокин: заметен массовый тренд компаний на подготовку кадров с нуля

IT-эксперт Сорокин: заметен массовый тренд компаний на подготовку кадров с нуля

В условиях стремительной цифровизации российский рынок труда столкнулся с острой проблемой: нехватка квалифицированных IT-специалистов становится серьезным препятствием для развития технологического сектора.

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