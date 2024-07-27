IT-эксперт Сорокин: заметен массовый тренд компаний на подготовку кадров с нуля

В условиях стремительной цифровизации российский рынок труда столкнулся с острой проблемой: нехватка квалифицированных IT-специалистов становится серьезным препятствием для развития технологического сектора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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