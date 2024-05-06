Врач рассказала об анализах, которые необходимо сдать после выхода с поста

Завершение поста – это стресс для организма, который требует тщательного контроля. Врач-диетолог, эндокринолог Анна Луговская рекомендует сдать ряд анализов, чтобы оценить свое состояние здоровья после отказа от привычных продуктов.
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