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Не только о футболе

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РПЛ, Ла Лига, хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак» и US Open

РПЛ, Ла Лига, хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак» и US Open

    Начинаем неделю со спорта: «Рубин» — «Ахмат», «Автомобилист» — «Трактор», «Авангард» — «Салават Юлаев» и Калинская против Наварро!   ✅ 🎾 4:35: Анна Калинская (Россия, 21) — Эмма Наварро (США, 26), US Open, четвёртый круг — 4:6, 2:6 US Open (ж).

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