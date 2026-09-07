РПЛ, Ла Лига, хоккейное дерби ЦСКА — «Спартак» и US Open

Начинаем неделю со спорта: «Рубин» — «Ахмат», «Автомобилист» — «Трактор», «Авангард» — «Салават Юлаев» и Калинская против Наварро! ✅ 🎾 4:35: Анна Калинская (Россия, 21) — Эмма Наварро (США, 26), US Open, четвёртый круг — 4:6, 2:6 US Open (ж).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Драка лидеров в К...
- Битва «Оклахомы» ...
- Ещё Обзор от ИИ н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым