Аналитик Маслов предупредил россиян о возможном подорожании доллара в ноябре

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. На фоне глобального энергетического кризиса, роста инфляции, слабой динамики промышленного производства доллар продолжает снижаться, однако у него есть еще возможности роста, рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.
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