Производитель уходовой косметики из Тверской области присоединился к национальному бренду «Сделано в России»

Индивидуальный предприниматель Юлия Сергеевна Кийко из Твери стала участником программы поддержки российских брендов, инициированной Российским экспортным центром, и получила возможность маркировать свою продукцию знаком «Сделано в России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии