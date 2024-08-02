Масштабный обмен заключенными между Россией, США, Германией и рядом других стран 1 августа, в котором приняли участие более двадцати арестантов, является свидетельством того, что наша дипломатия одержала одну из самых значимых побед в своей современной истории.
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