Федеральное агентство новостей №1

6 986 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макаров
    я тоже считаю, что больше укроэнергетика и не стоит...3900 в кармане еще останетсяЕвросоюз планируе...
  • Михаил Кицис
    Пригожин лично поедет в США на подписание договора?«Для улучшения вз...
  • Sergej
    Чтоб америкосы перестреляли друг друга👍Три человека стал...

Доля досрочно закрываемых кредитов на российском рынке увеличилась вдвое

Доля досрочно закрываемых кредитов на российском рынке увеличилась вдвое

Россияне в 2022 году вдвое чаще стали досрочно погашать потребительские кредиты. В годовом выражении уровень закрытия раньше срока таких займов вырос до 18%, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора БКИ «Скоринг бюро» Олега Лагуткина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх