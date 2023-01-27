Доля досрочно закрываемых кредитов на российском рынке увеличилась вдвое

Россияне в 2022 году вдвое чаще стали досрочно погашать потребительские кредиты. В годовом выражении уровень закрытия раньше срока таких займов вырос до 18%, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора БКИ «Скоринг бюро» Олега Лагуткина.