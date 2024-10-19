RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    И все... А остальные миллионы припеваюче на шее у России?Троих мигрантов л...
  • Ole Ole
    Браво! Причём, в основном за счёт бюджета Москвы!Собянин: в Москве...
  • Юрий Зубрин
    В этом году там "праздновали " те ,кто этот лагерь организовал ,служил там охранниками ,барачными капо  и прочей челя...В Сербии осудили ...

Лавров объяснил заявление Байдена о ядерном оружии желанием заработать очки

Лавров объяснил заявление Байдена о ядерном оружии желанием заработать очки

Заявления американских властей о готовности к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения нацелено на зарабатывание предвыборных очков для кандидата от демократов Камалы Харрис, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх