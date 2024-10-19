Лавров объяснил заявление Байдена о ядерном оружии желанием заработать очки

Заявления американских властей о готовности к переговорам с Россией о сокращении ядерного вооружения нацелено на зарабатывание предвыборных очков для кандидата от демократов Камалы Харрис, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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