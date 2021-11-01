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Сергей Лемох. Путь к славе и жёны музыканта. Почему не признал дочь и отказывается от внучки?

Сергей Лемох. Путь к славе и жёны музыканта. Почему не признал дочь и отказывается от внучки?

Сергей Лемох — известный музыкант, вокалист и композитор. Он стал популярным в 90е годы. На его счету такие хиты, как «Лондон, гуд бай», «Чио-Чио-Сан».

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