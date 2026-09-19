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Пожар на 180 "квадратов" потушили в селе в Майминском районе. Фото

Пожар на 180 "квадратов" потушили в селе в Майминском районе. Фото

Крупный пожар произошел в селе Карлушка Майминского района днем 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай.

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