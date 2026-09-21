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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Кручинин подписал с «Амуром» контракт на год

« Амур » заключил контракт до конца сезона с 35-летним нападающим Алексеем Кручининым . В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ он выступал за «Торпедо» и набрал 29 (6+23) очков за 42 матча.

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