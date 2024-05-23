Тульские велогонщики стали победителями чемпионата России по велоспорту-тандем-шоссе спорта слепых и спорта лиц с ПОДА

Чемпионат России по велоспорту-тандем-шоссе спорта слепых завершился в Ижевске. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, Тульскую область представляли спортсмены регионального отделения Всероссийской Федерации спорта слепых.
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