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Хюлькенберг и Магнуссен стартуют с конца решетки, а не с пит-лейн на Гран-при Монако

«Хаас» поменял решение перед стартом Гран-при Монако. Ранее команда сообщила, что Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен начнут гонку с пит-лейн после исключения из протокола квалификации за техническое нарушение.

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