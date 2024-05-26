Хюлькенберг и Магнуссен стартуют с конца решетки, а не с пит-лейн на Гран-при Монако

«Хаас» поменял решение перед стартом Гран-при Монако. Ранее команда сообщила, что Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен начнут гонку с пит-лейн после исключения из протокола квалификации за техническое нарушение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии