На этапе Кубка России по биатлону в Увате из-за мороза перенесены индивидуальные гонки

В Увате из-за низкой температуры воздуха отложили начало второго этапа Кубка России по биатлону. Организаторы соревнований перенесли начало первой мужской индивидуальной гонки с утреннего на дневное время (на 12:00 мск) и отменили женский старт.
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