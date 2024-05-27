Российский онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за ЛГБТ*-материалы

Таганский районный суд Москвы наложил штраф в размере 1,2 млн рублей на онлайн-кинотеатр "Иви" за распространение информации с нетрадиционными сексуальными отношениями среди несовершеннолетних (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено) .