Российский онлайн-кинотеатр «Иви» оштрафовали за ЛГБТ*-материалы

Таганский районный суд Москвы наложил штраф в размере 1,2 млн рублей на онлайн-кинотеатр "Иви" за распространение информации с нетрадиционными сексуальными отношениями среди несовершеннолетних (ЛГБТ* признано в России экстремистским движением и запрещено) .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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