В администрации Дональда Трампа хотят провести непрямые переговоры между Киевом и Москвой

США, на встрече в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), хотят провести непрямые переговоры между представителями РФ и Украины, для того, чтобы понять условия каждой стороны по вопросу полноценного прекращения огня.
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