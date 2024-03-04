Лавров заявил, что послы ЕС отказались от встречи перед выборами президента РФ

Россия приглашала послов Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента РФ. Однако за два дня до мероприятия они отказались, заявил глава МИД России Сергей Лавров на специальной сессии дискуссионной программы МГИМО в Сочи.
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