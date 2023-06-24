Пригожин принял предложение Лукашенко. Колонны «Вагнера» разворачиваются и уходят в свои лагеря

По информации пресс-службы Александра Лукашенко, сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на юге России, связанной с действиями частной военной компании «Вагнер».
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