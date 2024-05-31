Раскрытая угроза: сериал по «Звездным войнам» и возвращение «Пацанов»

Джейк Джилленхол оказывается главным подозреваемым по делу о жестоком убийстве в новой адаптации «Презумпция невиновности», а Слава Копейкин торгует автоматами на юге России в сериальном дебюте режиссера Бориса Акопова.
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