"Гречку, макароны и поношенные вещи оставьте себе!": Тепляков недоволен, что его гениальной многодетной семье дарят дешевые подарки

РФ Раиса Фазлетдинова Зачем столько рожать, если не хватает денег? Меньше спать нужно, а больше работать. Сами должны содержать своих детей, а не попрошайничать , как хохлы. Весь наш работящий народ расчитывает только на себя и на свои доходы, а не ждёт когда скинут им "с мира по нитке...".

lislis lissil ничего им посылать не надо-наплодил детей-сам и выращивай!