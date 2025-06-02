Интересная жизнь с Vera Star Давно ничего не было слышно о многодетном отце Евгении Теплякове, и вот недавно он вновь напомнил о себе.
"Гречку, макароны и поношенные вещи оставьте себе!": Тепляков недоволен, что его гениальной многодетной семье дарят дешевые подарки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
РФ
Раиса Фазлетдинова
Зачем столько рожать, если не хватает денег? Меньше спать нужно, а больше работать. Сами должны содержать своих детей, а не попрошайничать , как хохлы. Весь наш работящий народ расчитывает только на себя и на свои доходы, а не ждёт когда скинут им "с мира по нитке...".
Ответить
1 д.
lislis lissil
ничего им посылать не надо-наплодил детей-сам и выращивай!
Ответить
1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ой бедствует многодетный отец, ряху себе откормил такую, что уже в телевизор не умещается. Сам наплодил, пусть сам и обеспечивает! Если зарплата не устраивает, то пусть добровольцем на СВО едет, там достойная зарплата, на всю его семью хватит! Хватит уже об этом уебке Женечке Теплякове говорить, гонору у него много, а сам по жизни просто гондон, по другому и не скажешь!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии