Указ подписан: уточнили какая будет пенсия у военных с 2025 года и каков размер денежного довольствия Ольга БезродняяДля военнослужащих подписан новый указ, который определяет размер денежного довольствия и закрепляет его на государственном уровне.
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