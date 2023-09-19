"У НАС ЖИТЕЛИ ВЫРАЖАЮТ НЕПРИЯЗНЬ К СВО": НА БОЙЦОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ ИДЁТ ОХОТА В ТЫЛУ

ЛЮДМИЛА ЛАПИНА

Мне не понятно,почему автор называет кавказцев мигрантами?Это такие же россияне,если они осетины,кабардинцы,дагестанцы,или чеченцы и судить их надо по российским законам.Если же это армяне,азербайджанцы,или грузины-это уже Закавказье и они попадают под закон о мигрантах.Но хрен редьки не слаще_Россия добилась всего этого долго либеральничая перед гастарбайтерами,вот они и возомнили о себе от безнаказанности.Лишать гражданства и судить по закону,или народ будет сам с ними разбираться.Тоже самое касается и хохлов,которые устанавливают свои порядки.