ФОТО: ZAMIR USMANOV/GLOBALOOKPRES ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Это становится похоже на эпидемию: из разных регионов страны каждую неделю приходят новости об очередном жестоком нападении на военнослужащих, которые вернулись с СВО в отпуск или на лечение.
"У НАС ЖИТЕЛИ ВЫРАЖАЮТ НЕПРИЯЗНЬ К СВО": НА БОЙЦОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ ИДЁТ ОХОТА В ТЫЛУ
Комментарии
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ЛЮДМИЛА ЛАПИНА
Мне не понятно,почему автор называет кавказцев мигрантами?Это такие же россияне,если они осетины,кабардинцы,дагестанцы,или чеченцы и судить их надо по российским законам.Если же это армяне,азербайджанцы,или грузины-это уже Закавказье и они попадают под закон о мигрантах.Но хрен редьки не слаще_Россия добилась всего этого долго либеральничая перед гастарбайтерами,вот они и возомнили о себе от безнаказанности.Лишать гражданства и судить по закону,или народ будет сам с ними разбираться.Тоже самое касается и хохлов,которые устанавливают свои порядки.
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2 час.
татьяна кирк
Браво.👍
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1 час.
ИП
Иван Петров
А кто нападает, заметьте, инородцы, которым наши чиновники дали зелёный свет на въезд в страну, а теперь виновных ищут, рыба гниёт с головы, скоро и их тоже это затронет, вот тогда может и меры примут
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1 час.
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