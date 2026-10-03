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Беллингем отдал 3 ассиста в матче с Хорватией – впервые в карьере. У него 10 (4+6) очков в 11 матчах сезона за «Реал» и Англию

Джуд Беллингем впервые в карьере сделал отдал три голевые передачи за матч.  Англичанин ассистировал Харри Кейну, Букайо Сака и Моргану Роджерсу в матче Лиги наций против Хорватии (7:0).

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